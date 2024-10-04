Пенсионеров в Химках наградили ко Дню пожилого человека

Праздничный концерт ко Дню пожилого человека организовали для жителей серебряного возраста в социальном комплексе «Восход» городского округа Химки. Проекту «Активное долголетие» исполнилось пять лет.

Известные музыканты Николай Бурьяновский и Ольга Чиркова исполнили для собравшихся творческие номера. Также на концерте выступили местные ансамбли и коллективы.

«День пожилого человека является дополнительным поводом поддержать старшее поколение. Кроме того, клубу „Активное долголетие“ исполняется пять лет! Проект достаточно молодой, но очень важный», — подчеркнула заместитель начальника управления социальных коммуникаций администрации городского округа Химки Светлана Ильина.

Самых активных пожилых жителей округа и серебряных волонтеров клуба наградили благодарственными письмами.

«Пользуясь случаем хочу поздравить любимый клуб с днем рождения! От лица всех его участников хочу поблагодарить администрацию нашего города и руководство „Активного долголетия“ за те возможности, которые они предоставляют химкинским пенсионерам. Нам очень важно все то, что вы делаете для нас. Спасибо!» — поделилась член клуба «Активное долголетие» Елена Соломина.

Отметим, что пенсионеры могут записаться в клуб «Активное долголетие» по адресу: улица Кирова, дом № 24, или по телефону горячей линии +7 495 572-65-14, +7 (495) 572-25-33.

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