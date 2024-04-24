Пенсионеров Подмосковья пригласили на конкурс «Спасибо интернету» | 360°

Подмосковье 24 апреля 2024, 10:57 Пенсионеров Подмосковья пригласили на конкурс «Спасибо интернету» Unsplash

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Жители Подмосковья старше 50 лет, а также люди с инвалидностью могут подать заявку для участия в конкурсе личных достижений в изучении компьютерной грамотности «Спасибо интернету». Об этом рассказали в пресс-службе Мингосуправления региона.

Конкурс поможет определить полезные сайты и приложения для пожилых людей, а также сделать государственные услуги в интернете более удобными и понятными. Результаты покажут, в каких регионах страны лучше всего учат пенсионеров пользоваться интернетом.

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Для участия необходимо подать заявку на сайте «Азбука интернета» в разделе «Конкурс» пункт «Заявка на участие». Понадобится приложить конкурсную работу и две своих фотографии. Заявки принимаются до 24 октября, а итоги планируется подвести не позднее 25 декабря.

Новые онлайн-сервисы, приложения и голосовые помощники, которые экономят время и делают жизнь людей комфортнее, каждый год появляются в Подмосковье. Губернатор Андрей Воробьев рассказал о цифровизации в регионе и перечислил самые востребованные направления.

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