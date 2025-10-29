Пенсионеров Богородского округа поздравили с Днем бабушек и дедушек

28 октября, в День бабушек и дедушек, члены «Молодой Гвардии» из Богородского округа провели праздничное мероприятие для участников проекта «Активное долголетие». Событие объединило кулинарный мастер-класс и занятия по цифровой грамотности.

Активисты пригласили на встречу депутата Совета депутатов Павла Волнова и представителей Ассоциации ветеранов СВО. Участники программы «Активное долголетие» вместе с молодежью готовили пирожки и другие домашние угощения. Все приготовленные изделия были переданы в госпиталь, где проходят лечение солдаты, участвующие в специальной военной операции.

После кулинарной части прошел урок кибербезопасности, на котором рассказали о типичных мошеннических схемах и методах защиты личных данных. Участников ознакомили с возможностями национального мессенджера MAX.

«Наши бабушки и дедушки — это хранители традиций, пример стойкости и доброты. Очень важно не просто поздравлять их с праздником, а помогать быть уверенными и защищенными в современном цифровом мире», — отметил депутат Совета депутатов Богородского округа Павел Волнов.

Даниил Попов, руководитель «Молодой Гвардии», добавил, что акции должны приносить реальную пользу и укреплять связь между поколениями.