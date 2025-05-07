Пенсионерку с острым перитонитом спасли в больнице в Электростали

Специалисты Электростальской больницы спасли 91-летнюю женщину с острым воспалением желчного пузыря. Пациентка жаловалась на слабость, повышенную температуру и сильные боли в животе.

Врачи провели тщательное обследование и подтвердил острый холецистит. Состояние осложнялось тем, что пациентка страдала ожирением, гипертонической болезнью, хронической сердечной недостаточностью, а также перенесла инфаркт головного мозга.

«Операция под общим наркозом длилась более двух часов. Во время хирургического вмешательства мы выявили, что желчный пузырь полностью сгнил и дал воспалительное осложнение на всю брюшную полость — начался перитонит», — рассказал хирург Электростальской больницы Дмитрий Мирошниченко.

Сейчас пожилая женщина находится дома. Она чувствует себя хорошо.

Врачи призывают регулярно проходить профилактические осмотры, чтобы выявить заболевания на ренней стадии.

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