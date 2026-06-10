Пенсионерки посетили фетровую фабрику в Воскресенске

Участницы губернаторского проекта «Активное долголетие» побывали на одном из старейших промышленных предприятий округа. Они познакомились с историей производства и увидели современные технологии изготовления изделий из шерсти и войлока.

Первой точкой маршрута стал музей «Русские валенки», где гостям рассказали об истории традиционной русской обуви и показали полный цикл ее изготовления — от обработки шерсти до готового изделия. Участницы узнали об особенностях ремесла и смогли оценить трудоемкость процесса валяния.

Затем экскурсия продолжилась в производственных цехах. Женщины увидели основные этапы переработки шерсти, работу современного оборудования и процесс создания войлочных материалов.

Участницы поделились, что посещение фабрики стало не только познавательным мероприятием, но и возможностью ближе познакомиться с промышленной историей родного края. Они отметили, как местные предприятия сохраняют традиции и успешно развиваются в современных условиях.