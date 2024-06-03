Пенсионерки из Мытищ приняли участие в дизайн-маркете «Ежевика»

Фото: пресс-служба администрации городского округа Мытищи

Участницы студии «Вязание и бисероплетение» представили свои работы на праздничной ярмарке в парке Мира в Мытищах. Это был их дебют в качестве творческих предпринимателей.

Под руководством волонтера Галины Федотовой мастерицы предложили детские товары: вязаные пинетки, головные уборы, одежду и игрушки. А также изделия для взрослых: носки, шапки, балаклавы.

Фото: пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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Фото: пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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Фото: пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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Фото: пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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На выручку с продажи участницы клуба «Активное долголетие» закупят нитки для вязания изделий недоношенным детям и бойцам специальной военной операции.

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