Пенсионерки из Мытищ приняли участие в дизайн-маркете «Ежевика»
Участницы студии «Вязание и бисероплетение» представили свои работы на праздничной ярмарке в парке Мира в Мытищах. Это был их дебют в качестве творческих предпринимателей.
Под руководством волонтера Галины Федотовой мастерицы предложили детские товары: вязаные пинетки, головные уборы, одежду и игрушки. А также изделия для взрослых: носки, шапки, балаклавы.
На выручку с продажи участницы клуба «Активное долголетие» закупят нитки для вязания изделий недоношенным детям и бойцам специальной военной операции.
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