Пенсионерка из Волоколамска отпраздновала новоселье по госпрограмме

Почти всю жизнь, начиная с 1946 года, Валентина Алексеевна прожила в старом доме без центрального водопровода и отопления. В 1985 году в доме провели капитальный ремонт, но возраст здания продолжал давать о себе знать — постоянно что-то ломалось и требовало починки. Лишь в 2017 году дом признали аварийным.

Администрация помогла семье Шершневых с оформлением документов и решением юридических вопросов. В сентябре 2025 года Шершневы отпраздновали новоселье в просторной трехкомнатной квартире с лоджией, всеми необходимыми коммуникациями и отделкой.

Теперь в новой квартире любят гостить внучки Валентины Алексеевны, а также навещают ее бывшие ученики. Воспоминания о старом доме остались только на фотографиях.

Текст, фото, видео: Дмитрий Беденко.