Пенсионерка из Сергиева Посада добилась удаления сухих деревьев

Жительница микрорайона Семхоз города Сергиев Посад Нина Павловна обратилась на «линию с президентом» с просьбой решить проблему сухих деревьев около дома. Она опасалась, что старые березы могут упасть на провода и оставить всю улицу без электричества.

Администрация Сергиево-Посадского городского округа оперативно отреагировала на обращение. Заместитель главы округа Роман Сусанин сообщил, что деревья были удалены с помощью специальной техники и вывезены.

Нина Павловна выразила удовлетворение результатом и благодарность за своевременное решение проблемы.

В администрации подчеркивают, что все вопросы от жителей решаются оперативно. Всего на «линию с президентом» из Сергиево-Посадского округа поступило 2400 обращений, большинство из которых касались сферы дорожного хозяйства, благоустройства и здравоохранения.