Пенсионерка из Селятина получила помощь после обращения на прямую линию президента

Одинокая пенсионерка Зинаида Антоновна Кириллова из Селятина осталась одна в квартире после смерти мужа. Она столкнулась с трудностями при избавлении от старых вещей, которые напоминали о болезни и утрате. Женщина почти не выходит из дома из-за проблем со зрением — она слепа на один глаз, а второй видит лишь на 20%.

Зинаида Антоновна опасалась показаться навязчивой, но все же позвонила на прямую линию президента в декабре 2025 года. Она коротко объяснила свою ситуацию: живет одна, некому вывезти вещи после смерти мужа. Женщина не ожидала ответа.

Однако через несколько месяцев ей позвонили из Территориального управления Селятино. Заместитель начальника управления Вера Ткаченко рассказала, что обращение отработали в кратчайшие сроки: связались с заявительницей в четверг, а в пятницу выехали на место.

Двадцать седьмого марта 2026 года работники МБУ «Благоустройство и дорожное хозяйство Апрелевка» вывезли из квартиры старую софу, матрасы и покрывала. По словам Кирилловой, рабочие пришли к 11 утра и управились за час. После вывоза вещей по запросу администрации подключился социальный центр: специалист сделал влажную уборку.

Заявительница осталась довольна. Она также попросила помочь с линолеумом, так как пол в квартире в плохом состоянии. В администрации заверили, что не отказывают и в этом вопросе.