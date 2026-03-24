Пенсионерка из села под Зарайском решила проблему с напором воды

В селе Чулки-Соколово, расположенном рядом с городом Зарайском, у пенсионерки Надежды Васильевны возникли трудности с напором воды в кране. Проблема появилась после ремонта на Совхозной улице, где был заменен трубопровод.

Несмотря на то что неудобства начались недавно, женщина не стала откладывать решение проблемы. Во время прямой линии с президентом Надежда Васильевна рассказала о своей ситуации.

Администрация Зарайска оперативно взяла вопрос на контроль и разобралась в причинах неполадок. Специалисты отрегулировали оборудование, и теперь у пенсионерки снова хороший напор воды.