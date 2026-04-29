Оставшаяся без электричества семья в Пушкино получила соцподдержку

29 апреля в адрес губернатора поступило видеообращение от пенсионерки, являющейся инвалидом I группы. В обращении женщина пожаловалась на длительное отсутствие электроснабжения. Она сообщила, что в доме холодно, а продукты питания испортились.

Министерство социального развития Подмосковья оперативно организовало выезд сотрудников Центра социального обслуживания.

Когда сотрудники приехали, дверь открыла дочь заявительницы. Она подтвердила, что семья временно оставалась без света и испытывала дискомфорт из-за холода. Однако на момент визита электроснабжение уже было восстановлено.

Дочь пенсионерки отказалась от предложенной социальной помощи, но сотрудники Центра оставили семье контактный телефон для оперативного взаимодействия и вручили продуктовый набор.