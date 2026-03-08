Пенсионерка из Красногорска стала чемпионкой мира по зимнему плаванию

Жительница Красногорска Нина Иосифовна Ермилова до 45 лет не умела плавать. Сегодня в ее активе — победы на чемпионатах мира и звание абсолютной чемпионки.

После двух инфарктов Нина Ермилова решила заняться закаливанием и зимним плаванием. Теперь у нее три огромные сумки медалей, поднять которые за раз невозможно. Кубки хранятся в коробках на балконе — в маленькой квартире просто нет места для всех наград. Среди них — шесть золотых медалей абсолютной чемпионки мира, полученных в Петрозаводске, и награда за переплытие Берингова пролива.

Двенадцать раз она покоряла Кольский залив и имеет пять золотых медалей с чемпионатов Китая. Когда Нина Ермилова поехала на соревнования, ей было за 70 лет, и все пять раз она становилась чемпионкой Китая в своей возрастной категории.

Спортсменка была подопытной для шести научных институтов. Ученых интересовало, как ее организм реагирует на ледяную воду. «Я — пловец-испытатель для полярников и Северного флота», — объясняет она.

Самая длинная дистанция, которую она проплыла без остановки, — пять километров на Телецком озере, где температура воды была всего +12 градусов. Ее имя занесли в Книгу рекордов Норвегии за то, что в составе команды она переплыла самый широкий фьорд — почти четыре километра. Есть ее имя и в Книге рекордов Гиннесса (российское издание) — за первый заплыв за полярным кругом.

В планах у Нины Иосифовны — в 13-й раз переплыть Кольский залив. Готовиться к стартам она будет с клубом «Русская удаль», которым руководит уже 20 лет.