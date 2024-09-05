Пенсионерам в Жуковском напомнили о переходе на электронные платежки ЖКУ

Встреча с участниками «Активного долголетия» прошла в комплексном центре социального обслуживания и реабилитации в Жуковском. Пенсионерам рассказали о переходе на электронные платежки за коммунальные услуги.

Встречу провел начальник ООО «МосОблЕИРЦ» Олег Камнев. Он рассказал пенсионерам об оформлении подписки на электронный счет, получении ЭПД и его преимуществах. Также долголетам объяснили, как открыть личный кабинет и как платить за коммуналку без комиссии.

Напомним, что электронный платежный документ приходит по электронной почте и хранится в личном кабинете. Скачать и распечатать его можно в любое время.

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