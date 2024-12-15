Пенсионерам в Химках расскажут о создании боевой установки «Катюша»

Для участников клуба «Активное долголетие» в Химках проведут урок ко Дню рождения легендарной «Катюши». Мероприятие приурочено к важной исторической дате — в 1939 году была создана первая бесствольная система полевой реактивной артиллерии.

Реактивная артиллерия «Катюша» сыграла ключевую роль в Великой Отечественной войне и помогла Красной армии.

«В годы Великой Отечественной войны „Катюша“ стала одним из символов советского военного превосходства. Этот беспрецедентный по тем временам вид артиллерии сыграл важную роль в разгроме фашистской армии, что обеспечило советским войскам значительное преимущество в боях», — рассказал муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Встреча пройдет в 12:30 по адресу: улица Кирова, владение № 24. Слушателям расскажут о потомках «Катюши» — системы реактивного залпового огня «Град», «Ураган», «Смерч» и «Торнадо»

«Помнить свою историю и героев — это долг каждого поколения. История создания и использования „Катюши“ — это не только рассказ о технических достижениях, но и символ стойкости, патриотизма и любви к Родине. В современных условиях, когда российские военные продолжают защищать интересы нашей страны в ходе специальной военной операции, важно помнить уроки прошлого и черпать вдохновение в подвигах наших предков», — рассказала муниципальный депутат Ирина Спирина.

В Химках несколько месяцев реализуется масштабная патриотическая программа. Она создана для того, чтобы объединить разные поколения химчан. Основой взаимного уважения станут любовь к Родине, внимание к историческим достижениям и культурным традициям.

Отметим, в рамках масштабной патриотической программы в Химках проводят мастер-классы, кинопоказы, открытые уроки и спортивные мероприятия. Муниципальный депутат Наталья Каныгина отметила, что инициатива помогает укреплять связь между поколениями и воспитывать в молодежи уважение к истории страны.