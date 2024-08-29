Пенсионерам провели экскурсию по парку усадьбы Кривякино в Воскресенске

Участники клуба «Активное долголетие» посетили обзорную экскурсию по парку усадьбы Кривякино в городском округе Воскресенск. Пенсионеры узнали, как менялся парк со временем и какие события здесь происходили.

Историк и гид Алексей Пахомов во время экскурсии рассказал долголетам об истории парка усадьбы Кривякино: каким он был в прошлом, как менялась архитектура парка и его территория, о событиях, происходивших здесь в разные исторические периоды.

«Усадьба Кривякино имеет богатую историю, которой экскурсоводы с удовольствием делятся, а обновленный после реконструкции усадебный парк стал настоящей жемчужиной», — рассказал член общественного совета парка, доцент, кандидат исторических наук Алексей Пахомов.

Гости парка насладились видами на Москву-реку и познакомились с обитателями парка. Экскурсию для членов «Активного долголетия» организовали бесплатно.

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