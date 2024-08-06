Пенсионерам из сел в Дмитрове напомнили о работе социального транспорта

Жителям сел Дмитрова старше 65 лет напомнили о возможности бесплатно уехать в больницу для диспансеризации. В округе работает специальный социальный транспорт.

Пенсионеров Московской области из сельской местности бесплатно доставляют в медорганизации для диспансеризации и получения медпомощи с июля 2019 года. Это стало возможным благодаря региональному проекту «Старшее поколение» национального проекта «Демография».

В больницах пациенты обследуются в рамках первого и второго этапов плановой или углубленной диспансеризации, а также получают консультации узкопрофильных врачей и проходят дополнительные клинические исследования.

Чтобы проверить свое здоровье, пенсионерам нужно обратиться к врачу в фельдшерско-акушерский пункт или амбулаторию по месту жительства. После медработники составят списки тех, кто нуждается в доставке и обследовании в многопрофильном лечебном учреждении. Далее в указанный срок пенсионера отвезут в медучреждение и привезут обратно.

В августе социальный транспорт отправится в Яхромский и Синьковский филиалы, поликлиническое отделение Горки, а также Тимоновскую, Оревскую и Орудьевскую амбулатории.

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