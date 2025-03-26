Пенсионера с острой сердечной патологией спасли в больнице в Сергиевом Посаде

Мужчина в возрасте 96 лет поступил в сосудистый центр Сергиево-Посадской больницы с жалобами на острую боль в груди, одышку и затрудненное дыхание. У него выявили острую сердечную недостаточность. Состояние могло привести к тяжелым последствиям.

При такой патологии нарушается деятельность сердца, из-за чего могут возникнуть серьезные осложнения

По словам заведующего отделением рентгенхирургических методов диагностики и лечения Дмитрия Куртасова, у пациента выявили поражение коронарных артерий. Их восстановили и расширили при помощи ангиопластики. Через восемь дней после операции мужчину выписали домой.

«Мы провели реканализацию для восстановления артерии, при помощи ангиопластики расширили артерию для улучшения кровотока и в заключение провели стентирование правой коронарной артерии», — сказал врач.

Ранее мужчина проходил лечение в сосудистом центре и перенес инфаркт миокарда с объемом кровопотери около 1,5 литра. Тогда мужчине провели операцию и имплантировали сосудистый эндопротез аорты.