Пенсионер из Балашихи устроил субботник по дворе

На протяжении 44 лет Валерий Перышкин занимается цветоводством, и сейчас на его клумбах уже распустились первые тюльпаны и подснежники. В рамках месячника чистоты он вышел на субботник вместе с другими жителями и сотрудниками управляющей компании «Озарение», чтобы привести двор в порядок.

Валерий Иванович, 78-летний житель микрорайона Заря, на протяжении многих лет активно участвует в благоустройстве своего двора, внося значительный вклад в поддержание порядка в городе. Вместе с супругой Зинаидой Ивановной он регулярно ухаживает за палисадником у своего подъезда, высаживая тюльпаны, подснежники, лимонник и другие цветы.

«В нашем микрорайоне стартовал месячник благоустройства. Дворники вышли на уборку территории. Мы сосредоточились на прогребании газонов, сборе листвы и мойке контейнерных площадок. В дальнейшем планируется ремонт детских игровых площадок и малых архитектурных форм, покраска ограждений, цоколей и входных групп», — рассказала генеральный директор компании Маргарита Галахова.

На уборке территории микрорайона ежедневно трудятся около 40 дворников. Благодаря теплой зиме работы идут с опережением графика, что позволило начать уборку раньше обычного.

Месячник чистоты продлится до 15 апреля, однако работы по благоустройству не завершатся и после этой даты. Управляющие компании и жители Балашихи продолжат следить за чистотой и порядком в городе, стремясь сделать его еще более уютным и комфортным для жизни.