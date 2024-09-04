Пенсионерку с признаками инсульта спасли в лесу в Дмитрове

Работники «Мособлпожспаса» вывели из леса в районе деревни Нефедиха Дмитровского округа пенсионерку с признаками инсульта. Во время сбора ягод у женщины отказали ноги.

Начальник 270-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» Александр Белов сообщил, что в единую службу экстренных вызовов «Система-112» обратился мужчина, который собирал клюкву неподалеку и стал свидетелем инцидента.

«Прибыв в район приблизительного нахождения пострадавшей, спасатели связались с очевидцем по телефону и рассказали ему, как скинуть геолокацию», — отметил Белов.

Получив данные, спасатели немедленно отправились в нужном направлении. После того, как женщину обнаружили, ее вынесли из леса на носилках и передали скорой для госпитализации.

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