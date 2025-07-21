Пельмени останутся в школьных столовых Подмосковья. Но расширится меню

Пельмени останутся в школьных столовых, подтвердило Министерство образования Подмосковья. Это блюдо уже полюбилось ребятам. Но вместе с тем меню расширят благодаря новым позициям — от рыбных палочек до шницеля.

«В число дополнений вошли блины, хлопья с молоком, круассан, рыбные палочки, куриный шницель, а также напитки на выбор», — пояснили в министерстве.

Увеличится и количество свежих фруктов с овощами. А выбор еды станет разнообразнее.

Ранее губернатор неоднократно отмечал, что Подмосковье всегда стремится найти баланс между тем, что действительно понравится ученикам, и стандартами СанПиН.

Так, в меню уже добавляли оладьи с вишневым соусом, вареники с творогом, куриные наггетсы и сырники.