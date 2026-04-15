Пеликаны в Волоколамском районе прошли диспансеризацию

В поселке Сычево, Волоколамский муниципальный округ, специалисты Центра воспроизводства редких видов животных провели медицинскую проверку розовых и кудрявых пеликанов. В Центре живут 14 таких птиц: четыре розовых и десять кудрявых.

Размножаются пеликаны и под Волоколамском, но под наблюдением орнитологов. После зимовки всех птиц осматривают, и только после этого открывают доступ к большой воде.

Диспансеризация для пеликанов — непростая процедура. Птицу нужно поймать, взвесить, зафиксировать, провести осмотр, взять анализы и сделать прививки. Поэтому в процессе участвуют сразу пять человек.

По словам ветеринарного врача Центра Натальи Егоровой, все птицы прошли диспансеризацию успешно. Теперь они могут покинуть зимнее жилище, но пока проявляют осторожность. Им важно находиться вместе, поэтому сразу на улицу никто не спешит: ждут, когда самый смелый даст знать, что на открытой воде безопасно.

Скоро посетители смогут увидеть и розовых, и кудрявых пеликанов на озере во время тематической экскурсии в Центре воспроизводства редких видов животных.