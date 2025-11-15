Пекарня в Зарайске возродила приготовление баранок по старинному рецепту

Пекарню «Зарайская баранка» открыли весной 2025 года, однако она быстро стала популярна среди местных жителей. Бренд-шеф пекарни Максим Зиневич занимается изучением старинных рецептов, которые добавляет в меню. Продукты готовят с применением современных технологий. Новой позицией в ассортименте стала «Зарайская баранка».

По словам бренд-шефа пекарни Максима Зиневича, раньше баранка могла интенсивно впитывать чай при погружении. Именно это потребовало адаптации старинных рецептов под современные реалии. Технологический процесс занял несколько месяцев. Первые образцы представили на фестивале Достоевского летом 2024 года.

Изначально баранку пропитывали апельсиновым сиропом, но со временем рецепт модернизировали и отказались от жидкости в пользу сухого варианта.

В современном производстве стали использовать заварное тесто и метод холодного брожения.

«Заварку нужно готовить заранее, а обваривание баранок в кипятке перед выпечкой тоже требует времени», — пояснил Зиневич.

Некоторые вкусы появились позднее. Например, автором ржано-пшеничной баранки с тмином и кориандром стал основатель проекта Иван Борисенко, а с укропом и чесноком — жительница Зарайска, которая предложила эту идею в социальных сетях.

Бренд-шеф пекарни Максим Зиневич подчеркнул, что современная баранка — продукт переосмысления с уважением к прошлому. Команда стремилась создать символ целого города.