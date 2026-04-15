Педиатрическое отделение поликлиники № 2 в Электростали открыли после капремонта

Педиатрическое отделение поликлиники № 2 в Электростали открыли после капитального ремонта. Медицинскую помощь там получают порядка девяти тысяч детей. Прием ведут четыре педиатра

В здании полностью обновили входную группу, провели отделку помещений, заменили окна, двери, напольное и потолочное покрытия. Пациентов ждут комфортные зоны ожидания, современная мебель и свежий интерьер.

«В Московской области продолжается работа по модернизации первичного звена здравоохранения. Это необходимо для повышения качества и доступности медицинской помощи населению. Сегодня после капитального ремонта заработало педиатрическое отделение поликлиники № 2 в Электростали», — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава Максим Забелин.