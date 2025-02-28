Педиатрическое отделение на 35 мест открылось в Дедовске

Подразделение переехало в обновленные после капитального ремонта помещения бывшего инфекционного отделения. Здесь созданы все условия для оказания медицинской помощи пациентам от рождения до 17 лет.

Отделение рассчитано на 35 мест. В палате могут разместиться по два пациента. Причем в каждой есть отдельный санузел — это гораздо удобнее и комфортнее, чем общий на этаже. На панели над кроватью есть кнопка вызова врача или медсестры и подача кислорода. Чуть позже появятся мониторы, чтобы смотреть за состоянием пациента, не беспокоя его.

Предусмотрен в больнице и специальный выход для инфекционных больных. Работать в отделении будут 28 сотрудников: врачи-педиатры, медицинские сестры и санитарки.

Также в помощь специалистам в отделение будут привлекать узкопрофильных врачей — детский невролог, инфекционист, пульмонолог, детский хирург, офтальмолог, отоларинголог и врач УЗИ педиатрического профиля. В педиатрическом отделении будут принимать детей из Истры, Шаховской, Рузы, Волоколамска и Восхода.