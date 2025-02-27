Педиатрическое отделение Истринской больницы открыли после капитального ремонта

Педиатрическое отделение открылось в Истринской больнице в Дедовска после капитального ремонта. Детей уже начали принимать врачи разных специальностей.

Рабочие заменили все инженерные коммуникации здания, установили новую систему вентиляции, отремонтировали кровлю, а также обновили внутреннюю отделку и мебель. Во время ремонта большое внимание уделили созданию комфортных условий для посетителей больницы.

«Здесь оборудованы двухместные палаты с санузлом и душевой, создана доступная среда для маломобильных пациентов. Каждая койка в палатах обеспечена точкой кислорода с возможностью подключения медицинского оборудования, в том числе мониторов пациента», — подчеркнул заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

В отделении, рассчитанном на 35 мест, работают педиатры, неонатологи, а также пульмонолог, невролог, инфекционист, офтальмолог, детский хирург и другие специалисты.