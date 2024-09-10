Педиатра Елену Бутакову из Красногорска наградили на Съезде детских врачей

В рамках международного форума врачи задавали вопросы экспертам, обменивались опытом, обсуждали сложные клинические случаи. Лучшим педиатрам вручили награды. Заведующая детской поликлиникой № 1 Красногорской больницы Елена Бутакова получила благодарность губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«Для меня это был сюрприз, большая неожиданность, но было очень приятно получить такую награду. У нас очень дружный коллектив. Начиная с регистратуры и заканчивая моим кабинетом, у нас установка: пациент пришел за помощью и на всех этапах мы должны помочь и решить его вопрос», — отметила врач.

В рамках съезда проводят такие мероприятия, как всероссийский форум «Орфей» по диагностике и лечению редких заболеваний, всероссийская школа по муковисцидозу «Муковисцидоз: жизнь в новое время», всероссийский форум медицинских сестер и школа медицинского права и менеджмента.

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