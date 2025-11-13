Педиатр Татьяна Захарова в Подольске отметила 70-летие

Юбилей отпраздновала легенда детской медицины Подольска, участковый врач-педиатр Татьяна Захарова. Уже более 30 лет она работает в поликлинике № 3, а общий медицинский стаж специалиста составляет почти 50 лет.

Быть врачом — это призвание, и Татьяна Васильевна — яркое тому подтверждение. С самого детства она умела находить общий язык с другими детьми.

«За всю свою жизнь ни разу ни на минуту, ни на секунду не пожалела о том, что я жизнь связала с этой профессией. Я люблю детей, уважаю родителей. Очень интересна эта работа, видеть, как ребенок растет, развивается, это большая радость», — поделилась врач.

Не одно поколение подольчан доверяет здоровье детей Татьяне Захаровой. Вардуи Асриян, будучи ребенком, сама проходила лечение, а теперь водит к доктору своих троих детей. На юбилей педиатра женщина приехала с младшим сыном Тиграном.

«Татьяна Васильевна — наш семейный врач. Мы ее очень любим, она очень добрая, ласковая, всегда придет на помощь», — рассказала Вардуи Асриян.

За добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с юбилеем Татьяну Захарову наградили почетной грамотой от имени главного врача детской больницы Мануэла Мегеряна.