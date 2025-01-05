Педиатр Ольга Маханова пополнила штат поликлиники в селе Непецино

В Непецинской поликлинике к работе приступила новый участковый врач-педиатр Ольга Маханова. Она будет вести прием пациентов в детском кабинете поселка Радужный.

Ольга Маханова окончила Тихоокеанский государственный медицинский университет по специальности «Педиатрия», а в 2006 году завершила интернатуру в Уральском государственном медицинском университете. С 2007 года она работает участковым врачом-педиатром и имеет большой опыт работы с детьми.

«Ольга Маханова пришла работать по программе „Земский доктор“. На время новогодних праздников она будет дежурить, а затем перейдет на плановый прием пациентов. В начале года штат Непецинской поликлиники пополнился сразу двумя педиатрами. Еще один врач начнет работать в детском кабинете села Непецино», — сообщил главный врач Коломенской больницы Николай Макаров.

Прием пациентов Ольга Маханова ведет по адресу: поселок Радужный, дом 34а. Записаться на консультацию можно через личный кабинет портала «Здоровье», по единому номеру 122 или с помощью инфоматов в поликлиниках.

Появление нового специалиста позволит улучшить доступность медицинской помощи для детей и повысить качество педиатрического обслуживания в округе.