Педиатр МОЦОМД Елена Ряскова напомнила о пользе вакцинации от пневмококка

Пневмококковая инфекция опасна для детей серьезными осложнениями, среди которых пневмония, менингит и сепсис. Врач-педиатр МОЦОМД Елена Ряскова назвала вакцинацию эффективным способом защиты от серьезных проблем со здоровьем.

Пневмококк легко передается воздушно-капельным путем в детских садах и школах. Он представляет особенную опасность для маленьких пациентов, поскольку их иммунная система не полностью сформирована. Прививка заставляет организм вырабатывать антитела, способные уничтожать бактерию.

«Осложнения, вызванные пневмококковой инфекцией, могут быть очень серьезными и даже привести к инвалидности», — напомнила Елена Ряскова.

Сейчас в трех детских поликлиниках Московского областного центра охраны материнства и детства есть необходимая для прививки вакцина. Обычно в первый год жизни ребенка врач вводит несколько доз, а затем повторяет процедуру в более старшем возрасте.

Родителям рекомендуют обсудить индивидуальный график вакцинации ребенка с лечащим врачом.