Педиатр Месед Ахмедова пополнила штат детской поликлиники в Лобне | 360°

Подмосковье 27 апреля 2024, 16:59 Педиатр Месед Ахмедова пополнила штат детской поликлиники в Лобне Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Детская поликлиника в Лобне расширила свой медицинский персонал за счет нового педиатра. К своей работе приступила специалист Месед Ахмедова.

Доктор Ахмедова — выпускница Астраханского государственного медицинского университета по специальности «Педиатрия». Она принимает пациентов в детской поликлинике, расположенной по адресу: улица Победы, № 6 и специализируется на лечении и профилактике болезней у детей до 18 лет, а также проводит диагностические осмотры.

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Напомним, кадровый вопрос по-прежнему остается одним из самых главных в программе «Модернизация первичного звена». В Лобне молодым медицинским работникам предоставляется разнообразная поддержка, начиная от стимулирующих выплат и заканчивая «социальной ипотекой». Дополнительную информацию специалисты могут получить в кадровом отделе своей больницы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

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