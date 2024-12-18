Педиатр из Воскресенска стала обладательницей премии «Подмосковный врач»

Заведующую педиатрическим отделением детской поликлиники № 1 Воскресенской больницы Зою Фомичеву отметили престижной премией. Ее вручили за многолетний труд и преданность профессии.

Зоя Фомичева получила премию правительства Московской области «Подмосковный врач». Ее вручают лучшим медикам региона, сделавшим значительный вклад в охрану здоровья людей.

Жительница Воскресенска мечтала стать педиатром с детства. По ее словам, работа с детьми требует не только медицинских знаний, но и терпения, внимательности, умения находить подход.

Участники конкурса прошли компьютерный тест и решили практические задания. Поддержке медиков в Подмосковье уделяют особое внимание.

«На гражданском Форуме „Социальная сфера“, организованный Общественной палатой Московской области при поддержке профильных министерств, особо поднималась тема подготовки и социального обеспечения медицинских кадров, без которых невозможна устойчивость всей системы здравоохранения. Образовательные программы и поддержка медицинских работников также обсуждались как приоритетные направления», — сказал депутат Государственной думы Никита Чаплин.