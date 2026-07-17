Педиатр из Развилковской амбулатории завоевала доверие многодетной мамы

История их знакомства началась шесть лет назад, когда в семье Ларисы появился первенец. С тех пор Развилковская амбулатория стала для них вторым домом, а Лилия Мухсиновна — главным врачом.

Многодетная мама отмечает, что педиатр всегда на связи и готова помочь в любой ситуации. «Поддержка от нее была с самого начала. И я сразу поняла, что она будет лечащим врачом моих детей», — говорит Лариса.

Сегодня у Ларисы трое сыновей: старшему уже шесть лет, среднему почти три, а младшему всего полтора года. Лилия Мухсиновна всегда готова объяснить, что делать, если у ребенка поднялась температура или появились тревожные симптомы.

Отношение детей к доктору тоже удивительно. Недавно старший сын Ларисы заболел, и родителям даже не пришлось его уговаривать посетить амбулаторию. «Он сам попросился на прием. Говорит: пойдем в поликлинику, к доктору!» — смеется Лариса.

За плечами Лилии Музафаровой — более 30 лет медицинского стажа. В Развилковской амбулатории она трудится с 2017 года. По ее словам, работа с детьми — это не просто обязанность, а отдушина и лучший антистресс.