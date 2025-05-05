Педиатр из Одинцова принял участие в масштабной диспансеризации в Абхазии

Павел Бережанский из Одинцова вместе с командой российских медицинских специалистов отправился в Абхазию для проведения осмотров детей. Сейчас в этом регионе проходит одна из самых масштабных диспансеризаций за последние три десятилетия, в которой уже приняло участие более 22 тысяч детей.

Медицинские осмотры организованы в школах и детских садах, что создает комфортные условия для маленьких пациентов. Местные жители отмечают, что проект представляет собой уникальную возможность проверить здоровье своих детей у высококвалифицированных врачей из России.

В составе делегации медицинских работников находился и врач из Одинцовского округа Павел Бережанский. Он сообщил, что в Абхазии в данный момент действуют четыре медицинские бригады, каждая из которых ежедневно осматривает примерно 150 человек. Это первый этап диспансеризации, после которого осуществляется дальнейший осмотр узкими специалистами.

Врачи работали не только с детьми, но и с взрослыми, а также провели целый день, посвященный лекциям для местных жителей. Некоторые дети получали направления на дополнительные обследования и подходили для последующего контроля, а часть ребят даже смогут вернуться для более углубленного анализа состояния здоровья.

Павел Бережанский специализируется в области педиатрии и аллергологии-иммунологии. Он стал победителем всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия» и получил премию «Мы вместе».