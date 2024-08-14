Педиатр из Лобни Евгения Гасанова напомнила правила подготовки детей к школе

Педиатр Лобненской больницы Евгения Гасанова напомнила как помочь ребенку войти в режим после каникул. Доктор рекомендует начинать возвращение к школьному графику за несколько недель до начала учебного года.

Летние каникулы для детей часто становятся временем расслабления и отсутствия режима. «Прогулки, отпуск с родителями, отдых на даче, игры с друзьями и длительное время за гаджетами приводят к несоблюдению режима», — отметила педиатр.

Важно заранее настроить режим питания: для хорошего настроения и продуктивной учебы ребенку понадобятся мясо, рыба, орехи, зелень, бананы и овсяная каша.

Также, чтобы подготовить мозговую деятельность к усвоению нового материала, стоит начать с легких заданий и постепенно увеличивать их сложность. Переход к новому режиму должен быть плавным — разработайте дневное расписание, включающее время для учебы, еды, отдыха и физических упражнений.

Врач напомнила, что ребенку потребуется время для полной адаптации к новому распорядку, и призвала родителей быть терпеливыми в этот период.

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