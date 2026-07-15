Педиатр из Электростали Мельникова прошла курс по наставничеству в НИКИ детства

Программа направлена на развитие навыков сопровождения и профессиональной поддержки молодых специалистов.

«Наставник должен быть не выгоревшим врачом, потому что только тогда он сможет отдавать, делиться своими психологическими ресурсами. Это невероятно важно, ведь именно через них мы передаем не только знания, но и уверенность, надежду и мотивацию», — рассказала Наталья Мельникова.

Особое внимание во время обучения уделили особенностям взаимодействия с людьми разных типов личности. Как отметила врач, понимание характера и целей каждого молодого специалиста позволяет подобрать индивидуальный подход и сделать процесс более результативным.

Система наставничества играет важную роль в подготовке медицинских кадров, помогая молодым врачам быстрее освоиться в профессии и перенять практический опыт у более опытных коллег.