Педиатр Илья Серебряков пополнил штат Павлово-Посадской больницы

В детском поликлиническом отделении № 2 Павлово-Посадской больницы начал работать новый специалист — молодой врач-педиатр Илья Серебряков. Выпускник Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова всегда мечтал лечить юных пациентов.

Серебряков признался, что даже не рассматривал другие направления.

«В студенческие годы очень полюбил фундаментальные медицинские науки, хотел стать ученым, но любовь к детям взяла верх, поэтому я здесь», — рассказал врач.

Еще в четырехлетнем возрасте, наблюдая за работой бабушки-педиатра, маленький Илья проникся медициной. Простой интерес со временем перерос в осознанный профессиональный выбор.

Для адаптации молодых специалистов в Павлово-Посадской больнице действует система наставничества. Опытный коллега Николай Жарков поможет Илье Серебрякову освоиться в новом коллективе и поделится с ним практическими знаниями.

Записаться на прием к врачу можно через раздел «Здоровье» на портале госуслуг или по телефону горячей линии 122.