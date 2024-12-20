Педиатр Фатима Кулиева пополнила штат Лобненской больницы

Фатима окончила Северо-Осетинскую государственную медицинскую академию по специальности «Педиатрия», а также ординатуру по направлению «Ревматология». Новый специалист уже начала приемы и познакомилась с маленькими пациентами и их родителями.

«Меня очень тепло приняли в коллективе. Это помогает понять, что я сделала правильный выбор. Особенно радуют доверие родителей и улыбки детей. Приятно работать в такой обстановке», — рассказала Фатима Кулиева.

Лобненская больница активно привлекает специалистов благодаря региональным программам социальной поддержки, таким как «Земский доктор», компенсация аренды жилья и другие. Благодаря этим мерам в медицинских учреждениях Подмосковья появляются новые квалифицированные врачи.