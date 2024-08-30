Педагогов школы № 17 в Орехово-Зуеве наградили за успехи в работе

Ежегодную конференцию педагогов провели в Орехово-Зуевском городском округе на базе КДЦ «Зимний театр». На мероприятии обсудили приоритеты в новом учебном году и наградили отличившихся сотрудников.

В Министерстве образования Московской области рассказали, что благодарностями отметили педагогов школы № 17. Воспитатель Любовь Цыганкова получила почетную грамоту ведомства. Учитель начальных классов Лариса Мерщиева награждена почетной грамотой администрации Орехово-Зуевского городского округа. Учитель информатики Валентина Шимина получила грамоту Мособлдумы.

Школа № 17 вошла в топ-100 лучших школ Московской области. Этого удалось достичь благодаря высокому профессионализму педагогов и преданности своему делу всех сотрудников.

Отмечено, что в подмосковных школах и детских садах трудятся 52 тысячи учителей и 35 тысяч воспитателей. Их удалось привлечь при помощи мер социальной поддержки. Об этом на съезде педагогов рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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