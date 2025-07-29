Педагогов Подмосковья пригласили на всероссийский съезд учителей физики

Всероссийский съезд учителей физики пройдет 26 и 27 августа в образовательном центре «Сириус». В нем могут принять участие педагоги из Подмосковья. Заявки будут принимать до 24 августа.

Как рассказали в Минобразования Подмосковья, на съезде учителя обсудят усиление инженерной составляющей в школьном физическом образовании, а также состояние, цели и перспективы его развития.

Принять участие в мероприятии могут учителя общеобразовательных школ, педагоги дополнительного образования, специалисты в области педагогики и методики преподавания, представители вузов и другие специалисты.

Подать заявку на участие можно по ссылке.