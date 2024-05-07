Педагогов Подмосковья пригласили на телешоу «Классная тема!» | 360°

Подмосковье 07 мая 2024, 18:46 Педагогов Подмосковья пригласили на телешоу «Классная тема!» Пресс-служба Минобразования МО

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Стартовал прием заявок на третий сезон телешоу «Классная тема!». Это проект, посвященный современным учителям. К участию приглашают педагогов, которые ведут математику, химию, биологию, географию, историю, физику, русский язык и литературу.

Чтобы стать участником проекта, необходимо пройти тестирование по профильному предмету и предоставить видеовизитку. Подать заявку на участие в отборе можно до 17 июня по ссылке.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ. На ближайшее время перед регионом стоит задача — отличиться по качеству образования.

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