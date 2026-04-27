Педагогов Подмосковья пригласили на Форум классных руководителей

Форум классных руководителей пройдет в Москве на базе национального центра «Россия» с 29 сентября по 1 октября. На него пригласили подмосковных педагогов.

Принять участие в форуме могут действующие классные руководители и кураторы групп СПО. Как рассказали в Минобразования Подмосковья, прием заявок продлится до 31 мая. Отбор состоится в онлайн-формате и включит в себя несколько этапов: заполнение анкеты, тестирование по теории и методике воспитания, оценку профессиональных компетенций и предоставление видеовизитки.

Подать заявку можно по ссылке. Для подготовки к тесту рекомендуется посмотреть курс.

Одна из задач форума — развитие сообщества классных руководителей страны, ориентированного на воспитание молодежи на традиционных ценностях

«Участников мероприятия ждут насыщенные образовательная, дискуссионная и культурная программы. Спикерами и экспертами мероприятия выступят признанные специалисты в различных областях, которые поделятся со слушателями своим профессиональным опытом», — рассказали в министерстве.

Новости наборной кампании можно отслеживать в сообществе ФКР в «ВКонтакте».