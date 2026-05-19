Педагогов Подмосковья пригласили на дистанционные курсы повышения квалификации
Федеральная инновационная площадка Минобрнауки России — Агентство поддержки государственных инициатив — приступила к реализации научного исследования. Он посвящено вопросам сохранения исторической правды и роли системы образования в формировании традиционных духовно-нравственных ценностей.
Проект проводят в рамках плана мероприятий по реализации государственной политики в этой сфере на 2024–2026 годы.
Основная задача исследования — разработка механизмов педагогического и методического сопровождения, направленных на укрепление исторического просвещения, совершенствование воспитательной работы и развитие системы формирования у молодежи традиционных ценностей.
Для педагогов, специалистов в области молодежной политики, культуры, спорта, социальной сферы и представителей некоммерческих организаций организовали бесплатные дистанционные программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки. Их могут пройти и жители Подмосковья.
Курсы ориентированы на развитие профессиональных компетенций с учетом обновленных федеральных образовательных стандартов и современных подходов к воспитательной деятельности. Отдельное внимание уделяют вопросам исторического просвещения, языковой политики, сохранения духовно-нравственных ориентиров, а также профилактике иностранного влияния.
Доступны следующие программы:
- основы преподавания праздничных дней , памятных дат и профессиональных праздников в соответствии с обновленными ФГОС;
- ценностные основы российского образования ;
- основы преподавания на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей в соответствии с обновленными ФГОС;
- организация профилактики иностранного влияния в образовательных организациях Российской Федерации;
- современные основы деятельности работников образования по организации системы оценки поведения обучающихся;
- современные основы деятельности работников образования по реализации государственной языковой политики;
- основы преподавания исторического просвещения в соответствии с обновленными ФГОС.