Педагогов наградили в Егорьевске

В округе состоялось торжественное награждение педагогов, внесших значительный вклад в успешную реализацию и развитие всероссийского проекта «Навигаторы детства», направленного на воспитание и всестороннее развитие подрастающего поколения. Особого признания и почета удостоились советники директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями из школ № 8, 13, Егорьевского техникума и Георгиевской гимназии.

Педагоги получили благодарственные письма от заместителя министра образования Московской области Ларисы Сулимы. Советники директоров из учебных заведений Егорьевска активно участвуют в организации и проведении многочисленных воспитательных, патриотических и волонтерских мероприятий.

«Вовлеченность детей очень высокая. Они активно участвуют в мероприятиях, задают вопросы и проявляют интерес к обсуждаемым темам. Мы стараемся создать такие условия, чтобы каждый ребенок чувствовал себя важным и услышанным», — сообщила советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями школы № 8 Ольга Кладова.