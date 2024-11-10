Педагогов наградили на фестивале школьных музеев в Химках

Педагоги городского округа Химки много лет помогают пополнять и сохранять коллекции музеев боевой славы в учебных заведениях. В выставочном комплексе «Артишок» представили экспозицию, которая насчитывает порядка 500 экспонатов из 19 музеев школ. Это предметы и трофеи времен Великой Отечественной и Афганской войн, специальной военной операции, а также редкие находки, связанные с историей города.

«Уникальность фестиваля в том, что сами школьники выступают в роли экскурсоводов, увлеченно рассказывая посетителям о представленных экспонатах из своих школ. Им помогают представители Общества краеведов и историки», — рассказал муниципальный депутат Николай Томашов.

Благодарственные письма от Совета депутатов городского округа Химки получили: учитель истории лицея № 7 Владимир Данилин, учитель истории № 19 Наталия Царева, советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями лицея № 21 Наталия Никоноркина, советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями Аэрокосмического лицея Надежда Галстян и заместитель директора школы «Наследие» Нина Тульская.

Награды педагогам вручили муниципальные депутаты Инна Монастырская, Наталья Каныгина, Ирина Спирина, Валентин Герасимов и Николай Томашов.

По словам муниципального депутата Инны Монастырской, фестиваль школьных музеев — это одно из важнейших событий патриотической программы, которая стартовала по инициативе руководителя округа Дмитрия Волошина.

«В Химках ежедневно проводят разнообразные мероприятия: мастер-классы, открытые уроки, кинопоказы, спортивные и культурные события, встречи с участниками специальной военной операции и многое другое. Программа призвана объединить жителей Химок разных поколений, передать бесценный опыт старшего поколения молодежи и укрепить чувство общности и патриотизма», — добавила она.

Фестиваль школьных музеев может посетить любой желающий. Он проходит в выставочном комплексе «Артишок» с 7 ноября по 5 декабря.

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