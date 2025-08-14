Педагогов из Подмосковья пригласили на форум по развитию колледжей в Калуге

Форум среднего профессионального образования пройдет в Калуге с 25 по 29 августа. Ее приурочили к 85-летнему юбилею системы СПО в России. На мероприятие пригласили педагогов из Подмосковья.

Мероприятие пройдет в рамках деловой программы финала чемпионата «Профессионалы», рассказали в региональном Минобразования.

В течение пяти дней для участников форма будут работать тематические треки с партнерскими и проектными сессиями, семинарами и дискуссиями. Они охватят вопросы формирования технологического суверенитета, передовых решений в области качества среднего профессионального образования, развитие кадрового потенциала и международные проекты.

Педагоги также посетят совещание с руководителями исполнительных органов регионов России. На нем обсудят направления развития колледжей, профориентацию и многое другое.

Зарегистрироваться на форум можно по ссылке.

Программа форума опубликована на сайте.