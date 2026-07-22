Педагогов из Подмосковья отметили на конкурсе «Сердце отдаю детям»

Завершилось общественное голосование среди самовыдвиженцев Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям». Трое педагогов из Московской области успешно прошли в первый тур заочного этапа конкурса, сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.

Александра Захарцева из городского округа Коломна (техническая направленность) заняла второе место в общем рейтинге, набрав 1151 голос. Анастасия Денисова из городского округа Коломна (туристско-краеведческая направленность) стала победителем в своем направлении с результатом 462 голоса. Елена Чадаева из городского округа Луховицы (номинация «Профессиональный дебют») заняла четвертое место, получив 581 голос.

В пресс-службе отметили, что высокие результаты общественного голосования — это признание профессионализма педагогов дополнительного образования Подмосковья широкой аудиторией. Теперь Московскую область в первом туре заочного этапа будут представлять 13 педагогов.

Всероссийский конкурс профессионального мастерства проводится Министерством просвещения Российской Федерации совместно с Профсоюзом работников народного образования и науки РФ. Он соответствует целям федерального проекта «Педагоги и наставники» национального проекта «Молодежь и дети».