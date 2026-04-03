Педагогов из Подмосковья обучили работе с инженерными классами

С 30 марта по 2 апреля 2026 года в Санкт-Петербургском государственном морском техническом университете прошла образовательная программа для учителей из школ Московской области. Мероприятие организовали в рамках соглашения о сотрудничестве между университетом и региональной системой образования, информирует пресс-служба Министерства образования Подмосковья.

Программа повышения квалификации направлена на формирование у педагогов современных инженерных и методических компетенций. Участникам предложили три направления для обучения: «Инженерная графика», «Разработка программных решений на Python и проектирование учебных материалов с применением EdTech-технологий», а также «ТРИЗ: Основы творческого мышления в технике и инженерии».

Реализация программы — важный этап формирования системы ранней профориентации школьников в интересах ракетно-космической отрасли. В будущем полученные компетенции внедрят в образовательный процесс школ Московской области, что позволит усилить практико-ориентированную подготовку будущих инженеров.