Глава Балашихи вручил награды лучшим педагогам

В Балашихе состоялось торжественное мероприятие, посвященное Международному дню учителя и Дню воспитателя. Глава городского округа Сергей Юров поздравил педагогический состав муниципалитета с профессиональными праздниками.

На торжестве было отмечено множество педагогов и воспитателей. Шесть учителей удостоились звания «Почетный работник сферы образования РФ», 30 сотрудников образовательной сферы награждены почетными грамотами Минпросвещения, а трое — почетным знаком Мособлдумы «За труды». Грамоты главы Балашихи получили еще два педагога.

На мероприятии присутствовали депутат Мособлдумы Тарас Ефимов, председатель совета депутатов Балашихи Геннадий Попов, замглавы округа Лилия Татевосян, благочинный церквей Балашихинского округа священник Михаил Конюхов, начальник управления по образованию Александра Зубова, директора образовательных учреждений, педагоги и воспитатели.

«Я уверен, что в этой профессии не бывает случайных людей. Учитель — это призвание. Важно не только учить и передавать знания, но самое главное — формировать личность», — отметил Сергей Юров в своем поздравлении.

Он поблагодарил педагогов за их ежедневный труд и выразил уверенность, что сплоченная команда сможет успешно решать стоящие перед ними задачи.

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