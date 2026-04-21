Педагогов дополнительного образования отметили на конкурсе в Реутове

20 апреля на базе школы №10 городского округа Реутов стартовал очный региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям». Мероприятие прошло при поддержке Министерства образования Московской области, о чем сообщает пресс-служба ведомства.

В конкурсе приняли участие 50 педагогов из разных муниципальных образований Московской области. Цель мероприятия — выявить и поддержать талантливых педагогических кадров, продемонстрировать их профессиональное мастерство, творческий подход и умение работать с детьми.

Первый конкурсный день включал испытание «Импровизационный конкурс проектов». Участники продемонстрировали свое профессиональное мастерство, способность к командной работе и умение быстро находить нестандартные решения. Конкурсные мероприятия позволили педагогам обменяться опытом и представить свои подходы к организации образовательного процесса.

«Конкурс «Сердце отдаю детям» играет важную роль в развитии системы дополнительного образования региона», — отмечают организаторы регионального этапа конкурса. Педагоги, которые каждый день открывают для школьников мир новых возможностей, поддерживают их таланты и помогают найти свое призвание, заслуживают самого высокого признания.

Финал конкурса и награждение пройдут 21 мая.