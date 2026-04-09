Педагогов детских школ искусств Подмосковья пригласили на всероссийский конкурс

Министерство культуры России объявило о проведении в 2026 году конкурса «Лучший преподаватель детской школы искусств», направленного на поддержку педагогов и развитие системы художественного образования. Принять участие могут и представители Московской области.

Организаторы приглашают попробовать свои силы преподавателей детских школ искусств, работающих по предпрофессиональным программам и имеющих значимые достижения, за исключением победителей и финалистов последних лет.

Конкурс пройдет в три этапа: региональный — до 8 июня, окружной — с 21 сентября по 18 октября и финал в Москве с 16 ноября по 7 декабря. Победители регионального отбора представят свои регионы на следующем уровне.

Участников разделят на две категории: до 35 лет и старше 36 лет. На окружном этапе конкурсантам предстоит пройти очные испытания, включая самопрезентацию, открытый урок и методический разбор. В финале предусмотрены дополнительные задания, направленные на демонстрацию педагогического мастерства и профессиональных подходов.

По итогам конкурса в каждой номинации определят победителей, которые получат денежные премии в размере 500 тысяч рублей. Призеры также будут награждены — им предусмотрены выплаты по 200 тысяч рублей. Кроме того, жюри может присудить специальную награду одному из участников.